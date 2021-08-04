Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь сборной Нидерландов перешёл в «Брест»

Вратарь сборной Нидерландов перешёл в «Брест»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной Нидерландов Марко Бизот перешёл из «АЗ Алкмар» в «Брест». Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на три сезона. Условия перехода Марко из «АЗ Алкмар», где у него оставался год по контракту, не уточняются, однако, согласно информации на портале Transfermarkt, сумма трансфера составила € 1 млн.

Бизот защищал цвета «АЗ Алкмар» с 2017 года, а до этого выступал за «Генк», «Гронинген» и «Аякс», воспитанником которого является. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых пропустил 39 голов.

С прошлого года Бизот вызывается в сборную Нидерландов. Этим летом Марко отправился с национальной командой на чемпионат Европы — 2020, где не провёл ни одной встречи. Нидерланды преодолели групповой этап, после чего сенсационно проиграли Чехии в 1/8 финала.

Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021