Вратарь сборной Нидерландов перешёл в «Брест»

Вратарь сборной Нидерландов Марко Бизот перешёл из «АЗ Алкмар» в «Брест». Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.
Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на три сезона. Условия перехода Марко из «АЗ Алкмар», где у него оставался год по контракту, не уточняются, однако, согласно информации на портале Transfermarkt, сумма трансфера составила € 1 млн.
Бизот защищал цвета «АЗ Алкмар» с 2017 года, а до этого выступал за «Генк», «Гронинген» и «Аякс», воспитанником которого является. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых пропустил 39 голов.
С прошлого года Бизот вызывается в сборную Нидерландов. Этим летом Марко отправился с национальной командой на чемпионат Европы — 2020, где не провёл ни одной встречи. Нидерланды преодолели групповой этап, после чего сенсационно проиграли Чехии в 1/8 финала.
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