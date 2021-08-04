Алишер Аминов предложил РЖД сократить бюджет «Локомотива» с 6 млрд рублей до 2,2

Экс-член комитета по развитию футбола РФС Алишер Аминов написал открытое письмо первому заместителю председателя Правительства Российской Федерации Андрею Белоусову и генеральному директору – председателю правления ОАО «Российские железные дороги» Олегу Белозёрову.
«Уважаемые Андрей Рэмович и Олег Валентинович!
Вчера случилось знаковое событие: ОАО РЖД попросило Правительство Российской Федерации о государственной поддержке в размере 17 млрд рублей.
Я знаю, где найти недостающие деньги в нужном объёме. Они находятся в бюджете ближайших пяти лет «Локомотива».
В последние годы ежегодный бюджет «Локомотива» составлял около 6 млрд рублей или, по текущему валютному курсу, чуть более $ 80 млн. Предлагаю провести среди крупнейших мировых спортивных агентств открытый тендер на управление клубом с годовым бюджетом в 2,2 млрд рублей (около $ 30 млн). Разница за 5 лет составит 19 млрд рублей, которых как раз хватит, причём с запасом, чтобы покрыть искомые субсидии.
Гарантирую, что экономический результат за 2,2 млрд рублей будет не хуже, чем за 6 млрд, а спортивная составляющая не пострадает, если сделать акцент на воспитанников клубной академии в сочетании с высококвалифицированными иностранными игроками.
Готов на безвозмездной основе приступить к формированию условий тендера с коллегами из Правительства РФ и ОАО РЖД», — написал Аминов в своей колонке на сайте радио «Эхо Москвы».
- 4 августа 2021
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