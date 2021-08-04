Уткин объяснил, почему Витория прав в высказывании, что игрокам «Спартака» нечего терять

Известный блогер Василий Уткин оценил высказывание главного тренера «Спартака» Руя Витории, заявившего, что его игрокам нечего терять в матчах с «Бенфикой» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Вот очень характерно, что кто-то упрекает Руя Виторию за слова о том, что его игрокам сегодня «нечего терять». Как это нечего?! А € 20 млн?! За Лигу чемпионов?! Вот и уважаемая Зарема по этому поводу высказалась со всем темпераментом. Но прав именно Руй. Тут подмена понятий. «Спартаку» есть за что биться. Выиграет — получит. А вот терять футболистам именно что нечего. Они могут только приобрести. И это не софистика. Так и снимается давление, гиперответственность, и получается — если получается — раскрепощённость и свобода. Не надо класть себе в карман незаработанные деньги. Тогда и победа становится чем-то будничным — при своих. А победа — нет, это про другое. Это когда чего-то не было, тебе выпал шанс и тебе нечего терять — и тут бац, Лига чемпионов, и те самые миллионы. Всё правильно Витория сказал», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится сегодня, 4 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответная встреча пройдёт на арене «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.