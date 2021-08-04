Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние травмированных футболистов клуба перед матчем 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Ярослав Ракицкий частично тренируется в общей группе, надеюсь, что ничего серьёзного не будет, и он продолжит готовиться к матчу. В зависимости от того, кто готов матчу, кто в какой форме находится, мы и строим нашу игру. Сейчас у нас отсутствует Малком, Дриусси покинул команду, Магомед Оздоев получил травму — мы лишились троих игроков нашей обоймы и основы. Будем думать, как играть, исходя из наших возможностей», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Встреча 3-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Зенит» — «Краснодар» состоится 7 августа в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:00 мск. Напомним, в первых двух турах нового розыгрыша чемпионата России «Зенит» одержал две победы — санкт-петербургская команда обыграла подмосковные «Химки» (3:1) и «Ростов» (4:2). «Краснодар» разгромил «Урал» со счётом 3:0 и уступил «Химкам» (0:1).

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