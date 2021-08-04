«Спартак» — «Бенфика»: стартовые составы команд на матч отбора Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Бенфики» на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Хендрикс, Умяров, Зобнин, Бакаев, Ларссон, Соболев.
Запасные: Акмурзин, Ребров, Мозес, Понсе, Ломовицкий, Игнатов, Кутепов, Крал, Ещенко, Гапонов, Литвинов, Мирзов.
«Бенфика»: Влаходимос, Лукас Вериссимо, Вертонген, Отаменди, Гонсалвеш, Жоау Мариу, Пицци, Вайгль, Гримальдо, Сеферович, Рафа Силва.
Запасные: Лейте, Жилберто, Эвертон, Вальдшмидт, Мейте, Жил Диаш, Таарабт, Флорентину, Жедсон Фернандеш, Рамуш, Морато, Карлос Винисиус.
Сегодня, 4 августа, состоится матч «Спартак» — «Бенфика». Первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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- 4 августа 2021
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