В «Спартаке» объяснили, почему Маслов, Промес и Мелкадзе не сыграют с «Бенфикой»
Поделиться
Пресс-служба «Спартака» сообщила о состоянии здоровья Квинси Промеса, Павла Маслова и Георгия Мелкадзе.
«Промес и Маслов восстанавливаются после травм. У Георгия Мелкадзе мышечное повреждение», — сообщает пресс-служба красно-белых.
На тренировке накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» не присутствовали Промес и Маслов. Защитник Георгий Джикия и полузащитник Виктор Мозес тренировались в общей группе и попали в итоговую заявку на встречу.
Матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.
Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть
Комментарии
- 4 августа 2021
-
19:06
-
19:02
-
18:57
-
18:49
-
18:48
-
18:43
-
18:30
-
18:14
-
18:09
-
17:53
-
17:43
-
17:38
-
17:28
-
17:14
-
17:12
-
17:01
-
17:00
-
17:00
-
16:53
-
16:34
-
16:16
-
15:57
-
15:53
-
15:39
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:56
-
14:37
-
14:27
-
14:11
-
13:55
-
13:21
-
13:10
-
13:02
Партнерский контент