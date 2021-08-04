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В «Спартаке» объяснили, почему Маслов, Промес и Мелкадзе не сыграют с «Бенфикой»

В «Спартаке» объяснили, почему Маслов, Промес и Мелкадзе не сыграют с «Бенфикой»
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Пресс-служба «Спартака» сообщила о состоянии здоровья Квинси Промеса, Павла Маслова и Георгия Мелкадзе.

«Промес и Маслов восстанавливаются после травм. У Георгия Мелкадзе мышечное повреждение», — сообщает пресс-служба красно-белых.

На тренировке накануне матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» не присутствовали Промес и Маслов. Защитник Георгий Джикия и полузащитник Виктор Мозес тренировались в общей группе и попали в итоговую заявку на встречу.

Матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.

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