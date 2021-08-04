«Экстрасенс Азмун, красивые девушки». «Зенит» опубликовал видео о матче с «Ростовом»

«Зенит» в YouTube выложил эпизод видеоблога после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:2). Выпуск называется «Экстрасенс Азмун, красивые девушки и Палыч в Ростове».

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Зенита». Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига».

В матче 2-го тура РПЛ «Ростов» принимал «Зенит». Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Счёт в матче на 30-й минуте открыл полузащитник гостей Александр Ерохин. Уже на 35-й минуте Сердар Азмун удвоил преимущество питерцев, реализовав пенальти. 11-метровый в ворота хозяев был назначен за фол Егора Бабурина. В концовке первого тайма хозяевам удалось отыграть один мяч. В компенсированное время с пенальти отличился форвард ростовчан Николай Комличенко.



Во втором тайме гости вновь увеличили преимущество в счёте. На 75-й минуте забил Вендел, а в концовке Максим Осипенко сократил отставание. Уже в компенсированное время «Зенит» забил вновь, дубль оформил Ерохин.