Леонид Кучук возглавил львовский «Рух»

«Рух» на официальном сайте объявил о назначении Леонида Кучука на пост главного тренера клуба.



Сегодня, 4 августа, специалист посетил базу львовского клуба в Винниках и наблюдал за действиями футболистов на тренировке. После этого Кучук был представлен команде в качестве нового главного тренера.

Кучук уже возглавлял «Рух» с февраля по ноябрь 2019 года. Под руководством специалиста львовский клуб вышел в украинскую Премьер-лигу. Кучук также работал в таких клубах, как минское «Динамо», «Шериф», киевский «Арсенал», «Локомотив», «Кубань», «Ростов» и других командах.



После двух туров нового розыгрыша украинской Премьер-лиги «Рух» занимает 14-е место в турнирной таблице. В матче 3-го тура чемпионата Украины львовская команда сыграет с «Вересом». Встреча пройдёт 7 августа.