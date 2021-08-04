Тренер «Бенфики» Жезуш — об игре «Спартака»: трудно сказать, что это был за футбол

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказался об уровне московского «Спартака» после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, португальская команда одержала победу со счётом 2:0.

«Спартак» не показался командой уровня Лиги чемпионов? После матча я сказал, что «Бенфика» показала футбол, соответствующий уровню ЛЧ, а «Спартак» – трудно сказать, что это был за футбол. Там есть замечательные футболисты, которые готовы играть лучше. Думаю, в ответной игре их сопротивление будет более сильным», — передаёт слова Жезуша корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ответный матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.