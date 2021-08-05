«Торпедо» и «Факел» пробились в групповой этап Кубка России

В матче за выход в групповой этап Кубка России московское «Торпедо» принимало «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве и завершилась победой московской команды в серии пенальти (0:0, 4:2 — по пенальти).



В другом матче 1/64 финала Кубка России воронежский «Факел» принимал «Олимп-Долгопрудный». Встреча, прошедшая на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже, завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Голы в составе победителей забили полузащитник Денис Шепилов и нападающий Андрей Разборов. Единственный гол за «Олимп-Долгопрудный» забил полузащитник Акмаль Бахтияров, успешно реализовавший пенальти.



Таким образом, в групповой этап Кубка России прошли «Торпедо» и «Факел».