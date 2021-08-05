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«Торпедо» и «Факел» пробились в групповой этап Кубка России

«Торпедо» и «Факел» пробились в групповой этап Кубка России
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В матче за выход в групповой этап Кубка России московское «Торпедо» принимало «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве и завершилась победой московской команды в серии пенальти (0:0, 4:2 — по пенальти).

В другом матче 1/64 финала Кубка России воронежский «Факел» принимал «Олимп-Долгопрудный». Встреча, прошедшая на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже, завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Голы в составе победителей забили полузащитник Денис Шепилов и нападающий Андрей Разборов. Единственный гол за «Олимп-Долгопрудный» забил полузащитник Акмаль Бахтияров, успешно реализовавший пенальти.

Таким образом, в групповой этап Кубка России прошли «Торпедо» и «Факел».

Кубок России. 1/64 финала
04 августа 2021, среда. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 0
4 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кубок России. 1/64 финала
04 августа 2021, среда. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 1
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
1:0 Шепилов – 1'   2:0 Разборов – 39'   2:1 Бахтияров – 78' (пен)
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