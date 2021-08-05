«Торпедо» и «Факел» пробились в групповой этап Кубка России
Поделиться
В матче за выход в групповой этап Кубка России московское «Торпедо» принимало «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве и завершилась победой московской команды в серии пенальти (0:0, 4:2 — по пенальти).
В другом матче 1/64 финала Кубка России воронежский «Факел» принимал «Олимп-Долгопрудный». Встреча, прошедшая на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже, завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Голы в составе победителей забили полузащитник Денис Шепилов и нападающий Андрей Разборов. Единственный гол за «Олимп-Долгопрудный» забил полузащитник Акмаль Бахтияров, успешно реализовавший пенальти.
Таким образом, в групповой этап Кубка России прошли «Торпедо» и «Факел».
Кубок России. 1/64 финала
04 августа 2021, среда. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 0
4 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Комментарии
- 5 августа 2021
-
00:52
-
00:51
-
00:37
-
00:25
-
00:12
-
00:07
- 4 августа 2021
-
23:55
-
23:54
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:20
-
23:17
-
23:16
-
23:09
-
23:02
-
23:02
-
22:54
-
22:53
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:23
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:08
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:47
Партнерский контент