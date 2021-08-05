Футболисты «Милана» и «Валенсии» устроили потасовку после грубого фола. Видео

В матче за «Трофео Наранха» между «Валенсией» и «Миланом» произошла потасовка. Встреча прошла накануне, 4 августа, на стадионе «Месталья» в Валенсии.



В концовке матча полузащитник россонери Раде Крунич грубо нарушил правила на защитнике «летучих мышей» Хосе Луисе Гайи, ударив того шипами по не защищённой щитком области ноги. Испанца взбесило поведение соперника, и он боднул его головой, после чего завязалась потасовка, к которой присоединились остальные участники матча. Судья ограничился жёлтой карточкой для Крунича.

Видео фола и потасовки:

В серии послематчевых пенальти «Валенсия» оказалась точнее, чем «Милан» — 5:3. В составе хозяев забили Ману Вальехо, Макси Гомес, Гонсалу Гедеш, Висенте Эскердо и Уго Гильямон. У гостей удары реализовали Оливье Жиру, Давиде Калабрия и Анте Ребич, а Крунич не попал по воротам.