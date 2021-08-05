«Валенсия» с Черышевым одолела «Милан» в матче за «Трофео Наранха»

«Валенсия» стала победителем предсезонного турнира и выиграла «Трофео Наранха». В матче за трофей «летучие мыши» одолели «Милан». Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.
Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В составе испанской команды участие в матче принял российский полузащитник Денис Черышев. На 82-й минуте его заменили. В концовке также произошла потасовка из-за грубого фола со стороны игрока гостей Раде Крунича.
После 90 минут соперники отправились пробивать пенальти, где точнее оказалась «Валенсия». В составе хозяев забили Ману Вальехо, Макси Гомес, Гонсалу Гедеш, Висенте Эскердо и Уго Гильямон. У «Милана» удары реализовали Оливье Жиру, Давиде Калабрия и Анте Ребич, а Раде Крунич не попал по воротам.
Видеообзор матча «Валенсия» — «Милан»:
- 5 августа 2021
-
11:52
-
11:51
-
11:40
-
11:33
-
11:23
-
11:12
-
11:02
-
10:57
-
10:44
-
10:18
-
10:07
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:23
-
09:18
-
08:34
-
07:54
-
06:35
-
05:22
-
04:29
-
03:34
-
02:03
-
01:37
-
01:32
-
01:30
-
00:52
-
00:51
-
00:37
-
00:25
-
00:12
-
00:07
- 4 августа 2021
-
23:55
-
23:54
-
23:40