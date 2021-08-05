Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» с Черышевым одолела «Милан» в матче за «Трофео Наранха»

«Валенсия» с Черышевым одолела «Милан» в матче за «Трофео Наранха»
Комментарии

«Валенсия» стала победителем предсезонного турнира и выиграла «Трофео Наранха». В матче за трофей «летучие мыши» одолели «Милан». Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В составе испанской команды участие в матче принял российский полузащитник Денис Черышев. На 82-й минуте его заменили. В концовке также произошла потасовка из-за грубого фола со стороны игрока гостей Раде Крунича.

После 90 минут соперники отправились пробивать пенальти, где точнее оказалась «Валенсия». В составе хозяев забили Ману Вальехо, Макси Гомес, Гонсалу Гедеш, Висенте Эскердо и Уго Гильямон. У «Милана» удары реализовали Оливье Жиру, Давиде Калабрия и Анте Ребич, а Раде Крунич не попал по воротам.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
04 августа 2021, среда. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
0 : 0
5 : 3
Милан
Милан, Италия

Видеообзор матча «Валенсия» — «Милан»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021