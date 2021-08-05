«Валенсия» с Черышевым одолела «Милан» в матче за «Трофео Наранха»

«Валенсия» стала победителем предсезонного турнира и выиграла «Трофео Наранха». В матче за трофей «летучие мыши» одолели «Милан». Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.



Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В составе испанской команды участие в матче принял российский полузащитник Денис Черышев. На 82-й минуте его заменили. В концовке также произошла потасовка из-за грубого фола со стороны игрока гостей Раде Крунича.



После 90 минут соперники отправились пробивать пенальти, где точнее оказалась «Валенсия». В составе хозяев забили Ману Вальехо, Макси Гомес, Гонсалу Гедеш, Висенте Эскердо и Уго Гильямон. У «Милана» удары реализовали Оливье Жиру, Давиде Калабрия и Анте Ребич, а Раде Крунич не попал по воротам.

Видеообзор матча «Валенсия» — «Милан»: