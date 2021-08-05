«Фиорентина» представила новую форму на сезон-2021/2022

«Фиорентина» продемонстрировала четыре комплекта формы, в которых она будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Соответствующую фотографию разместила Kappa Sport в своём «инстаграме».

Экипировка состоит из четырёх комплектов — фиолетового, белого, красного и жёлтого цветов. Полоска на груди с названием спонсора — отсылка к форме команды 1980-х годов. В 2021 году «Фиорентина» отметит 95-летие со дня основания клуба.



Напомним, в составе «фиалок» выступает Александр Кокорин. Ранее стало известно, что россиянин может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно, так как не входит в планы «фиалок». Кокорина предложили клубам из России и Турции.



Раньше форвард выступал за «Сочи» и другие российские клубы. Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.