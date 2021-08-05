Тикнизян: благодарен болельщикам Армении, но хочу конкурировать за место в сборной России

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что хотел бы выступать за сборную России по футболу.



«В жизни всё меняется. Кто бы мог сказать неделю назад, что я перейду в «Локо»? Никогда не знаешь, что будет завтра. Я благодарен болельщикам сборной Армении, чувствую их любовь и поддержку, вижу их в «Инстаграме», но сегодня хочу конкурировать за место в сборной России», — цитирует Тикнизяна Sport24.



22-летний полузащитник является воспитанником академии ЦСКА. В минувшем сезоне он сыграл 33 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт Тикнизяна с ЦСКА был рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,8 млн. В нынешнем сезоне провёл один матч в Российской Премьер-Лиге — с «Локомотивом» (1:2).

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