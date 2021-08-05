Женская сборная США по футболу завоевала бронзовые медали ОИ-2020
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Сборная Австралии уступила США в матче за третье место на олимпийском турнире по футболу среди женских команд. Встреча прошла на стадионе «Касима Соккер» в Касиме и завершилась со счётом 3:4.
Американки вышли вперёд уже на 8-й минуте, затем пропустили, но сумели забить ещё три мяча. В концовке австралийки дважды поразили ворота соперника, но не смогли уйти от поражения. В составе сборной США по дублю оформили Меган Рапино и Карли Холлинз. У Австралии забили Саманта Керр, Кейтлин Фард и Эмили Гельник.
В финале футбольного турнира Олимпиады среди женских сборных встретятся Швеция и Канада. Матч состоится в Токио завтра, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 5:00 мск.
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