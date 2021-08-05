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Женская сборная США по футболу завоевала бронзовые медали ОИ-2020

Женская сборная США по футболу завоевала бронзовые медали ОИ-2020
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Сборная Австралии уступила США в матче за третье место на олимпийском турнире по футболу среди женских команд. Встреча прошла на стадионе «Касима Соккер» в Касиме и завершилась со счётом 3:4.

Американки вышли вперёд уже на 8-й минуте, затем пропустили, но сумели забить ещё три мяча. В концовке австралийки дважды поразили ворота соперника, но не смогли уйти от поражения. В составе сборной США по дублю оформили Меган Рапино и Карли Холлинз. У Австралии забили Саманта Керр, Кейтлин Фард и Эмили Гельник.

В финале футбольного турнира Олимпиады среди женских сборных встретятся Швеция и Канада. Матч состоится в Токио завтра, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 5:00 мск.

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Олимпийские игры (ж). За 3-е место
05 августа 2021, четверг. 11:00 МСК
Австралия
Окончен
3 : 4
США
0:1 Рапино – 8'   1:1 Керр – 17'   1:2 Рапино – 21'   1:3 Холлинз – 45+1'   1:4 Холлинз – 51'   2:4 Фард – 54'   3:4 Гельник – 90'
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