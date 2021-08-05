Ангольский защитник «Аль-Айна» Бартоломеу Баштуш вернулся в «Ростов» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба российского клуба.
28-летний Баштуш перешёл в «Лацио» из «Ростова» в 2016 году. В розыгрыше чемпионата Италии сезона-2019/2020 он провёл за римский клуб 16 матчей, в которых забил один гол и получил четыре жёлтые карточки. В 2019 году в составе «Лацио» он завоевал Кубок Италии. В составе «Ростова» Баштуш выиграл Кубок России и стал серебряным призёром чемпионата. Последний сезон защитник провёл в саудовском клубе «Аль-Айн».
Напомним, вчера «Ростов» на своём официальном сайте объявил о назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на два сезона. Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.
- 5 августа 2021
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