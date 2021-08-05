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«Ракув» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций начнётся в 22:00

«Ракув» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций начнётся в 22:00
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Сегодня, 5 августа, состоится матч «Ракув» — «Рубин». Первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдёт на стадионе «Мейски» в Бельско-Бяла (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Жоау Педру Пиньейру. Помогать ему будут ассистенты Тьягу Кошта и Бруну Жезуш. Резервный рефери — Витор Феррейра.

На предыдущем этапе квалификации Лиги конференций «Ракув» одолел литовскую команду «Судува» (0:0 и 0:0, 4:3 пен). Для «Рубина» это первые матчи в турнире.

Напомним, Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.

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