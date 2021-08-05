«Ростов» объявил о включении экс-тренера «Ротора» Батуренко в тренерский штаб Сёмина

Бывший главный тренер «Ротора» Юрий Батуренко вошёл в тренерский штаб Юрия Сёмина в «Ростове», сообщает пресс-служба южан. Ранее «Чемпионат» сообщил, что Батуренко войдёт в тренерский штаб Сёмина.

Батуренко работал вместе с Сёминым в «Габоле», «Мордовии», «Анжи» и «Локомотиве». По ходу прошлого сезона Батуренко возглавил «Ротор», но не смог удержать команду в РПЛ. На новый сезон контракт с ним не продлили.

4 августа «Ростов» объявил о подписании контракта с Сёминым. 74-летний специалист сменил во главе команды Валерия Карпина, который перешёл на работу в сборную России. Ранее национальную команду покинул Станислав Черчесов.

«Ростов» неудачно стартовал в новом сезоне. Южане начали очередной розыгрыш РПЛ с двух поражений подряд.