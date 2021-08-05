«Наш футбол – серпентарий единомышленников». Червиченко – об уходе Фернандеса из сборной

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался об отказе защитника ЦСКА Марио Фернандеса выступать за сборную России.

«У ЦСКА дела идут не очень хорошо, у Марио не хватает здоровья разрываться на две команды, отрабатывать и там, и тут. Всё логично.

Марио — супер-игрок для нашей команды. Это потеря. У него есть опыт, багаж, наигранность. Я думаю, в клубе ему посоветовали не распыляться на два фронта. Имеют право.

Может быть это и подставит Карпина. Я считаю, что наш футбол серпентарий единомышленников. Все делают в пользу для своих клубов, в этом нет ничего удивительного. Рано или поздно это должно было произойти. Но в этой ситуации тяжело терять Фернандеса. А может, кто-то займёт его позицию и проявит себя», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Фернандес сообщил главному тренеру сборной России Валерию Карпину о нежелании играть в национальной команде.