Марио Фернандес отказался от вызова в сборную России на ближайшие игры

Защитник ЦСКА Марио Фернандес сообщил главному тренеру сборной России Валерию Карпину, что он отказывается играть за команду в ближайших матчах. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Тренер позвонил Марио, чтобы узнать его мнение по поводу своей карьеры в сборной. Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду», — добавил собеседник «Чемпионата».
Ранее Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе со сборной России. В национальной команде он сменил Станислава Черчесова, который покинул сборную после неудачного выступления на Евро-2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф.
Следующий матч сборная России проведёт 1 сентября. Россияне будут принимать хорватов в матче квалификации ЧМ-2022. Далее 4 сентября сборная России в квалификации турнира сыграет с Кипром, а затем — с Мальтой (7 сентября).
- 5 августа 2021
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