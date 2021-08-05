«Рубин» вышел на 2-й тайм матча с «Ракувом» в футболках с нарисованными маркером номерами
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Футболисты «Рубина» вышли на второй тайм матча квалификации Лиги конференций с «Ракувом» в необычных футболках. В первом тайме на новой золотистой форме казанцев начали отклеиваться буквы и цифры номеров. В итоге некоторые футболисты «Рубина» на второй тайм вышли в футболках, на которых номера были нарисованы маркером.
Главный арбитр матча не разрешил российскому клубу играть в такой форме. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий некоторое время вёл переговоры с судьёй и делегатом матча. А затем казанцы заменили футболки у футболистов, у которых возникли проблемы с номерами.
На предыдущем этапе квалификации Лиги конференций «Ракув» одолел литовскую команду «Судува» (0:0 и 0:0, 4:3 пен). Для «Рубина» это первые матчи в турнире.
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