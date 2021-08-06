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Женская команда «Ювентуса» извинилась за «твит», который посчитали расистским

Женская команда «Ювентуса» извинилась за «твит», который посчитали расистским
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Пресс-служба женской команды «Ювентуса» извинилась перед пользователями за некорректный «твит». Ранее в «твиттере» туринцев появилась фотография одного из игроков, на котором девушка надела на голову конус и пальцами растянула глаза. В подписи были использованы соответствующие эмодзи.

Вскоре «твит» был удалён, но его довольно быстро распространили в сети.

«Мы приносим искренние извинения за наш «твит», мы не хотели вызвать неоднозначную реакцию или как-то сделать упор на расовой составляющей. Извиняемся, если запись кого-то задела и оскорбила. «Ювентус» всегда выступал против расизма и дискриминации», — говорится в сообщении клуба.

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