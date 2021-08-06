Лионель Месси не ожидал, что «Барселоне» не удастся продлить с ним контракт

Аргентинский нападающий Лионель Месси не ожидал что его переговоры о продлении контракт с «Барселоной» сорвутся, сообщает Sport.es.

По данным источника, Месси надеялся, что его контракт с клубом будет продлён. Отмечается, ситуация отразилась на душевном состоянии игрока.

Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня, а договорённость по поводу нового соглашения так и не была достигнута. Аргентинец защищал цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Атлетико» (86).