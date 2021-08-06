«Спартак» показал, что осталось за кадром первого матча с «Бенфикой»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала в клубном YouTube-канале видео, на котором показала, что осталось за кадром первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).



В ролике показано прибытие красно-белых на стадион «Открытие Арена» в Москве, где проходила встреча, а также разминка команды, эмоции трибун, ключевые моменты матча, благодарность футболистов в адрес фанатов после финального свистка и интервью с главным тренером Руем Виторией.

Права на видео принадлежат UEFA и «Матч ТВ».

Ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа. Победитель пары пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа Лиги чемпионов.