Дель Пьеро: слегка ошеломлён уходом Месси. Все хотели, чтобы он закончил в «Барселоне»

Бывший футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мыслями об уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».



«Все хотели, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне», так что я слегка ошеломлён. Казалось, что он начнёт сезон в «Барсе», были определённые позитивные сигналы, всё было хорошо. Теперь Лео начнёт новое приключение, попробует что-то другое. Не хочу судить его. Возможно, здесь есть вина Месси, а возможно, это совместное решение. Может быть, это лучший исход для обеих сторон. Мы этого не знаем. Если спросите меня, хотелось бы увидеть, как он заканчивает карьеру в «Барселоне», — цитирует Дель Пьеро Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



Накануне, 5 августа, «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.



Месси выступал за «Барселону» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.