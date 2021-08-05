«Барселона» без Месси будет как переоценённый «Сандерленд». Реакция в соцсетях на уход Лео

Лионель Месси ушёл из «Барселоны». Тут и сказать-то пока нечего – сложно подобрать какие-либо слова, которые смогут полноценно описать состояние футбольных болельщиков по всему миру. А уж фанатов «Барсы»…
Им сейчас труднее всех.
«Спасибо за воспоминания».
«Он пришёл, изменил историю и ушёл. Конец эры самого великого за все времена. Лионеля Месси».
«Побил все рекорды Ла Лиги, а теперь ты решил разбить моё сердце. Месси, за что».
«Я буквально вырос, смотря на «Барселону» Месси. Видеть его где-то ещё будет казаться неправильным»
«Ничто не вечно»
Помимо слов сожаления и разочарования, говорят про похороны «Барселоны» и Примеры в целом – ни клуб, ни лига уже не будут прежним без Месси.
«То, что мы видим сейчас, это похоронная процессия. Это смерть «Барсы»
«Барселона без Месси будет как переоценённый «Сандерленд», а Ла Лига – очень скучной»
«Футбол в Испании без Месси»
Очень много шутят про новичка «Манчестер Сити» Джека Грилиша – клуб объявил о его переходе незадолго до того, как «рванула» «Барселона» с новостью про уход Месси.
«Пеп Гвардиола бежит к шейху Мансуру просить его отменить переход Грилиша и взять вместо него Месси»
«Когда у тебя были деньги, чтобы купить Месси, но ты потратил их на Грилиша и Гарри Кейна»
«Болельщики «Сити» возвращают Грилиша в «Астон Виллу» после того, как услышали новости про Месси»
«Представили «Сити» возвращают Грилиша в «Астон Виллу», узнав, что Месси отклонил предложение «Барсы»
Вторая тема для шуток – переход Серхио Агуэро, лучшего друга Месси, в «Барселону».
«Агуэро, когда приехал в «Барсу» и увидел, что руководство не может позволить себе Месси»
«Президент «Барсы» говорит Агуэро, что Месси уходит»
«Агуэро переходит в «Барсу», чтобы играть с Месси, но Месси покидает клуб»
«Агуэро перешёл в «Барсу» только ради того, чтобы увидеть, как Месси уходит»
«Агуэро: не могу дождаться, чтобы сыграть вместе. Месси:»
«Агуэро после того, как перешёл в «Барсу», чтобы увидеть, как Месси уходит»
- 5 августа 2021
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