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Лионель Месси ушёл из «Барселоны», реакция болельщиков в соцсетях

«Барселона» без Месси будет как переоценённый «Сандерленд». Реакция в соцсетях на уход Лео
Полина Куимова
Реакция в соцсетях на уход Лео
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Боль, страдания и шутки над «Манчестер Сити».

Лионель Месси ушёл из «Барселоны». Тут и сказать-то пока нечего – сложно подобрать какие-либо слова, которые смогут полноценно описать состояние футбольных болельщиков по всему миру. А уж фанатов «Барсы»…

Им сейчас труднее всех.

«Спасибо за воспоминания».

«Он пришёл, изменил историю и ушёл. Конец эры самого великого за все времена. Лионеля Месси».

«Побил все рекорды Ла Лиги, а теперь ты решил разбить моё сердце. Месси, за что».

«Я буквально вырос, смотря на «Барселону» Месси. Видеть его где-то ещё будет казаться неправильным»

«Ничто не вечно»

Помимо слов сожаления и разочарования, говорят про похороны «Барселоны» и Примеры в целом – ни клуб, ни лига уже не будут прежним без Месси.

«То, что мы видим сейчас, это похоронная процессия. Это смерть «Барсы»

«Барселона без Месси будет как переоценённый «Сандерленд», а Ла Лига – очень скучной»

«Футбол в Испании без Месси»

Очень много шутят про новичка «Манчестер Сити» Джека Грилиша – клуб объявил о его переходе незадолго до того, как «рванула» «Барселона» с новостью про уход Месси.

«Пеп Гвардиола бежит к шейху Мансуру просить его отменить переход Грилиша и взять вместо него Месси»

«Когда у тебя были деньги, чтобы купить Месси, но ты потратил их на Грилиша и Гарри Кейна»

«Болельщики «Сити» возвращают Грилиша в «Астон Виллу» после того, как услышали новости про Месси»

«Представили «Сити» возвращают Грилиша в «Астон Виллу», узнав, что Месси отклонил предложение «Барсы»

Вторая тема для шуток – переход Серхио Агуэро, лучшего друга Месси, в «Барселону».

«Агуэро, когда приехал в «Барсу» и увидел, что руководство не может позволить себе Месси»

«Президент «Барсы» говорит Агуэро, что Месси уходит»

«Агуэро переходит в «Барсу», чтобы играть с Месси, но Месси покидает клуб»

«Агуэро перешёл в «Барсу» только ради того, чтобы увидеть, как Месси уходит»

«Агуэро: не могу дождаться, чтобы сыграть вместе. Месси:»

«Агуэро после того, как перешёл в «Барсу», чтобы увидеть, как Месси уходит»

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