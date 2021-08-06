Сандро Шварц: Денис Макаров может получить игровое время уже в матче с ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о процессе перехода полузащитника казанского «Рубина» Дениса Макарова в состав московского клуба.
«Пока не могу официально подтвердить переход Макарова. Ждём окончательного завершения сделки. Последние шаги остались. Это квалифицированный игрок. Надеюсь, что он скоро присоединится к команде. Как только официальное подтверждение будет, примем решение — будет ли он задействован с ЦСКА. Но могу сказать, что он в хорошей физической форме. Если всё сделаем, то в матче с ЦСКА он может получить игровое время», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров подписал пятилетний контракт с московским «Динамо». Макаров уже попрощался с партнёрами по «Рубину» и сообщил им о скором переходе в московский клуб.
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