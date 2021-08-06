Нападающий «Бенфики» Сеферович пропустит ответный матч со «Спартаком» в Лиге чемпионов

Форвард «Бенфики» Харис Сеферович не примет участия в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком», сообщает O Jogo. По информации источника, швейцарский нападающий получил повреждение, из-за которого пропустит не менее двух недель.
В первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Спартак» проиграл «Бенфике». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:2.
И для «Спартака», и для «Бенфики» этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка.
Ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.
- 6 августа 2021
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