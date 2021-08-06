Болельщики «Спартака» не смогут попасть на ответный матч с «Бенфикой»

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и московским «Спартаком» смогут посетить только члены клуба болельщиков португальской команды.
«Билеты на матч смогут купить только члены клуба», — цитирует пресс-службу «Бенфики» ТАСС.
Также в португальском клубе уточнили, что максимальное разрешённое количество зрителей на матче составит 15 250 человек. Членами клуба в Португалии и Испании называются болельщики, которым принадлежит та или иная часть акций команды, за которую они болеют. Они ежегодно платят взносы, а взамен получают право голосовать, в том числе на выборах президента клуба, а также участвовать в собраниях, направленных на обсуждение тех или иных вопросов, связанных с жизнью клуба.
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