Денис Макаров прокомментировал свой переход в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал свой переход в состав нового клуба.



«Когда пришло предложение «Динамо», решил для себя, что это новый вызов, который мотивирует двигаться вперёд и расти. Надеюсь и верю, что всё получится, и я буду приносить большую пользу «Динамо», — цитирует Макарова пресс-служба московского клуба.



Напомним, полузащитник «Рубина» Денис Макаров подписал контракт с московским «Динамо». Соответствующее видео она разместила в своём «твиттере». На нём футболист подписывает соглашение и позирует в футболке с 25-м номером.



Макаров перешёл в «Рубин» в январе 2020 года, а до этого защищал цвета «Нефтехимика» и «Оренбурга». В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне Денис провёл одну встречу в чемпионате и результативными действиями не отметился.

Новость по теме Денис Макаров подписал контракт с «Динамо»