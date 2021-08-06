Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Макаров прокомментировал свой переход в «Динамо»

Денис Макаров прокомментировал свой переход в «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал свой переход в состав нового клуба.

«Когда пришло предложение «Динамо», решил для себя, что это новый вызов, который мотивирует двигаться вперёд и расти. Надеюсь и верю, что всё получится, и я буду приносить большую пользу «Динамо», — цитирует Макарова пресс-служба московского клуба.

Напомним, полузащитник «Рубина» Денис Макаров подписал контракт с московским «Динамо». Соответствующее видео она разместила в своём «твиттере». На нём футболист подписывает соглашение и позирует в футболке с 25-м номером.

Макаров перешёл в «Рубин» в январе 2020 года, а до этого защищал цвета «Нефтехимика» и «Оренбурга». В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне Денис провёл одну встречу в чемпионате и результативными действиями не отметился.

Новость по теме
Денис Макаров подписал контракт с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021