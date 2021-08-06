Бывший форвард «Ливерпуля» раскритиковал «Манчестер Сити» за покупку Грилиша

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж высказался о приобретении «Манчестер Сити» полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Чемпионы Англии заплатили за игрока £ 100 млн. Грилиш стал самым дорогим английским игроком в истории.

«Как «Манчестер Сити» может подписать Грилиша и Кейна, да ещё и не нарушить правила финансового фэир-плей? Я не считаю, что это возможно.

Мы сейчас пришли к ситуации, когда клубы, которые принадлежат государствам, и «Челси» Романа Абрамовича живут в своей собственной лиге. И они будут пытаться покупать лучших игроков. Разве такое мы хотим видеть в футболе?» — цитирует Олдриджа Independent.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что клуб интересуется форвардом «Тоттенхэма» Гарри Кейном.