Бывший форвард «Ливерпуля» раскритиковал «Манчестер Сити» за покупку Грилиша
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж высказался о приобретении «Манчестер Сити» полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Чемпионы Англии заплатили за игрока £ 100 млн. Грилиш стал самым дорогим английским игроком в истории.
«Как «Манчестер Сити» может подписать Грилиша и Кейна, да ещё и не нарушить правила финансового фэир-плей? Я не считаю, что это возможно.
Мы сейчас пришли к ситуации, когда клубы, которые принадлежат государствам, и «Челси» Романа Абрамовича живут в своей собственной лиге. И они будут пытаться покупать лучших игроков. Разве такое мы хотим видеть в футболе?» — цитирует Олдриджа Independent.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что клуб интересуется форвардом «Тоттенхэма» Гарри Кейном.
Новость по темеВ «Манчестер Сити» прокомментировали трансфер Грилиша
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