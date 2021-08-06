Орлов: Жиго и Джикия — самая большая проблема «Спартака». И Зобнин абсолютно бесполезный

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал слабые места в составе московского «Спартака», отталкиваясь от матча красно-белых с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (0:2).

«В матче с «Бенфикой» «Спартак» выглядел достойно, но могли проиграть и 0:5. Уже в первые 15 минут у соперника было три момента. Слабое место у команды — центр защиты. Жиго и Джикия — самая большая проблема «Спартака». Можно же было приобрести других защитников — средства у них есть. Жиго — хороший игрок, но он авантюрист, всё время бежит вперёд и не успевает вернуться. Джикия тоже. «Спартаку» надо сделать оборону.



С новым тренером команда бежит, ребята стараются. Правда, Зобнин стал абсолютно бесполезным. Роман в этой игре был вообще незаметен. Почему? Он с мячом не умеет работать. Как португальцы работают с мячом! В этом мы им уступаем», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».