Павлюченко: Шишкин – русский Бекхэм. Он очень хорошо исполняет штрафные удары

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал об умении экс-защитника «Спартака» Романа Шишкина исполнять штрафные удары.

«Мы с Ромкой познакомились в 2003 году, когда я перешёл в московский «Спартак». И вот с 2003 года по сей день мы очень дружим, общаемся хорошо, всегда вместе и играли, и сейчас продолжаем играть. Весь футбольный путь практически вместе.

Помню его мячи, он очень хорошо исполняет штрафные удары. Он, так сказать, русский Бекхэм, понимаете? Помню, за «Спартак» он забивал штрафные. И вот, кстати, неделю назад, даже чуть меньше, он забил за футбольный клуб «Знамя», тоже со штрафного. Ромка Шишкин, наверное, лучше всех в команде это делает. И когда штрафной удар, то к мячу, кроме Шишкина, никто не подходит, потому что мы знаем, что он никому не отдаст этот мяч, он сам будет бить», — приводит слова Павлюченко официальный сайт РФС.