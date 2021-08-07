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Хави отреагировал на уход Лионеля Месси из «Барселоны»

Хави отреагировал на уход Лионеля Месси из «Барселоны»
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Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес прокомментировал уход нападающего Лионель Месси из каталонского клуба.

«Как болельщик «Барселоны», партнёр и друг, я могу только поблагодарить тебя за всё, что ты нам дал за эти годы. Что бы ты не делал, я желаю тебе всего наилучшего», — написал Хави в своём «инстаграме».

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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