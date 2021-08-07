Гризманн обратился к Месси после ухода Лионеля из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн обратился к форварду Лионелю Месси после ухода аргентинца из каталонского клуба.
«Единственное, что я могу сказать тебя, и о чём думает каждый любитель футбола: «Спасибо». Спасибо за всё, что ты сделал в «Барселоне», для города, для клуба… ты всё изменил! Я уверен, что твой путь снова пересечётся с «Барселоной».
Я желаю тебе всего наилучшего, чтобы ты и твоя семья были счастливы, куда бы вы ни пошли. Очень немногие знают, что значит быть Месси, и ты был для меня примером во всех смыслах», — написал Гризманн в своём «инстаграме».
Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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