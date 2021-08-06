Потеря Месси — провал не «Барселоны», а Ла Лиги. Забота о здоровье клуба только повредила

Объявление об уходе Месси из «Барселоны» стало шоком. Даже с учётом того, что он уже месяц был свободным агентом. Даже с учётом того, что прошлым летом он хотел уйти, но не смог. Даже с учётом того, что финансовое положение «Барселоны» — действительно критическое. Независимо от всего такие истории, как его с «Барселоной», должны заканчиваться по-другому.

Сейчас много разговоров о том, что клуб оказался в такой ситуации из-за политики Жозепа Бартомеу. Это уже общее место: все в курсе, кто во всём виноват. Человек, который заплатил за Коутиньо, Гризманна и Дембеле € 400 млн и согласился платить им троим больше € 70 млн в год. Безусловно, это правда: правление Бартомеу было катастрофой, особенно после ухода Неймара. Но дело в том, что нынешнюю ситуацию нельзя списать исключительно на его некомпетентность.



Президент Ла Лиги Хавьер Тебас очень озабочен тем, чтобы клубы не превышали свои финансовые возможности. Он говорит, что жить строго по средствам — это гарантия выживания клубов в непростой период. И с ним трудно не согласиться. Вообще его цель — защитить не только суперклубы, а всех участников футбольного процесса в Испании — вызывает уважение. Но между словами и действиями есть одно несоответствие.



Можно спасать клубы от разорения, не давая им тратить слишком много. Но те ограничения, которые действуют сейчас, решают какие-то другие задачи.



Рассмотрим «Барселону». По данным аудиторской компании Deloitte, доход клуба сократился на € 125 млн в сезоне-2019/2020 (с € 840 млн до € 715 млн), а по итогам последнего сезона, по предварительным оценкам, обвалится ещё на € 300 млн. На пресс-конференции, посвящённой уходу Месси, Жоан Лапорта сказал, что сейчас, после всех потерь, зарплатная ведомость клуба составляет 110% годового дохода. Его слова не совсем согласуются с официальными цифрами (по ним получается ближе к 90%), но он подчеркнул, что реальная ситуация отличается от того, что было в отчётах.



Это действительно катастрофа.

Но даже в ситуации катастрофы у «Барселоны» остаётся примерно € 400 млн годового дохода. И её нынешний кризисный заработок всё равно выше, чем докризисный у «Атлетико», и примерно такой же, как у «Ювентуса» в доковидные времена.



Более того, «Барселона» всегда может получить средства из источников, недоступных для клубов вроде «Сельты» и «Вильярреала». Банк Goldman Sachs дал каталонцам кредит в € 100 млн и готов дать ещё больше, потому что этот клуб — это всемирно известный бренд.



Наконец, ещё один источник дохода появился совсем недавно — и даже не был до конца согласован с клубом. Ла Лига продала 10% прав на лигу британскому инвестиционному фонду CVC. Сделка составила € 2,7 млрд, большая часть денег отходит клубам, а непосредственно «Барселона» должна получить € 270 млн, по данным мадридской газеты Marca.



Внимание, вопрос. Неужели всего этого не хватит, чтобы сохранить возможность платить Месси зарплату?



Проблема в регламенте Ла Лиги, который касается расходов бюджета на трансферы и зарплаты.

Сумма, которую клуб может потратить, ограничена — это потолок зарплат, который высчитывается в зависимости от доходов. Перед сезоном-2020/2021 руководство Ла Лиги резко сократило его из-за пандемии. Общий лимит на зарплатную ведомость клубов уменьшился на 20% — но не равномерно, а у всех по-разному. Например, для «Барселоны» сокращение составило около 50%. А сейчас испанские источники пишут о том, что новое сокращение на следующий сезон снова будет в районе 50%. Да, это тоже важно уточнить: испанский местный ФФП действует не постфактум, а наперёд. Другими словами, «Барселона» в течение буквально года оказалась перед необходимостью дважды сократить зарплаты в два раза. С € 670 млн до примерно € 170 млн. Но это же невозможно.



Мало того, что задача выглядит невозможной. Чтобы заявить нового игрока (независимо от его зарплаты), по регламенту нужно сначала сократить ведомость. Причём соотношение должно быть не один к одному (сократили на миллион — можем заплатить миллион), а один к пяти.



Да, зарплаты при Бартомеу были раздутыми и безумными, они тянули клуб вниз, и ситуация в целом была нездоровой. И да, пандемия обрушила хрупкую экономику клуба. Но и новый зарплатный лимит тоже трудно назвать здоровым: он чрезмерный и выходит за рамки рынка. И за рамки возможного — тоже.

Более того, щедрая сделка с инвестиционным фондом тоже имеет ограничения. Из € 270 млн «Барселона», если она всё-таки получит эти деньги (клуб считает саму сделку незаконной), сможет потратить на зарплаты и трансферы только 15%. Тоже странное ограничение, потому что получается, что Ла Лига продала часть прав на доходы клубов, но при этом запрещает самим клубам тратить вырученные за сделку деньги по своему усмотрению.



Все эти подробности могут утомить, но они были необходимы, чтобы проиллюстрировать одну мысль. Забота Ла Лиги о выживании клубов принимает странные формы. А способы достижения этой красивой цели не выглядят адекватными и больше напоминают избыточный контроль, к тому же оторванный от реальности.



Если по новым правилам «Барселона» может потратить на зарплаты столько же, сколько «Валенсия», нет ничего удивительного в том, что клуб не справляется. Он и не должен. При всех проблемах каталонцев в данном случае дело не в них, а в правилах, в которые нужно вписаться.



Сейчас в медиа продвигается мысль, что уход Месси — это такая попытка надавить на Ла Лигу, чтобы смягчить правила. Хотя Тебас уже сказал, что ничем не может помочь «Барселоне», ситуация ещё не необратима, пока Месси остаётся свободным агентом.

Если это так, то этот шаг, хоть и спорный с этической точки зрения, выглядит разумным. Лига должна быть заинтересована в том, чтобы клубы выжили в сложный период, но также она должна быть заинтересована и в сохранении конкурентоспособности, и в сохранении лучших игроков.



Если же Лапорта не играл в игру, когда на пресс-конференции заявил, что не хочет давать болельщикам ложную надежду и что возвращение Месси исключено, то придётся признать, что история Месси и «Барселоны» закончилась позорно — в первую очередь для Ла Лиги. Легендарная история, которая оборвалась на полуслове из-за неадекватных правил чиновников. Выживание в кризис — это, конечно, здорово. Но немного странно, когда ради выживания приходится отказываться от лучшего игрока в своей истории. Интересно, как именно это поможет.