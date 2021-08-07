Катарский клуб предложил Месси 3-летний контракт на € 1 млрд, команду тренирует Хави

Катарский клуб «Аль-Садд» сделал предложение аргентинскому нападающему Лионелю Месси, находящемуся в статусе свободного агента. Клуб предложил 34-летнему футболисту трёхлетний контракт на € 1 млрд. Об этом сообщает 101 Great Goals.

«Аль-Садд» тренирует бывший одноклубник Месси по «Барселоне» Хави. Контракт Месси с каталонским клубом истёк 30 июня.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.