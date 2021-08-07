«Будет очень странно видеть «Барселону» без тебя». Бартра обратился к Месси

Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра, ныне выступающий за «Бетис», обратился к нападающему Лионелю Месси после ухода аргентинца из каталонского клуба.
«Будет очень странно видеть «Барселону» без тебя. Лучший игрок в истории футбола. Для меня было честью разделить с тобой множество моментов в клубе, где мы осуществляли наши мечты. Удачи тебе и твоей семье на новом этапе вашей жизни», — написал Бартра на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
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