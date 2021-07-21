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Мурад Мусаев: тренировки Слуцкого заставили задуматься о ряде вещей

Мурад Мусаев: тренировки Слуцкого заставили задуматься о ряде вещей
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Экс-главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему для стажировки выбрал «Рубин» и поделился, чем тренировки Леонида Слуцкого отличаются от его работы.

«Успел посмотреть три дня тренировок. Увидел, что есть ряд отличий в построении микроцикл с тем, как я работаю. Увидел под другим углом то, как строит тренировки Леонид Слуцкий. Для меня это было полезно и заставило задуматься о ряде вещей.

Выбрал Казань, потому что мне очень нравится стиль работы Слуцкого. А ещё подкупило, что он открытый. Я только написал, а он уже сказал – их база для меня доступна в любой день. Мы договорились с ним давно, но я не хотел приезжать на сборы. Потому что предсезонка у «Рубина» получилась игровая – целых семь матчей. А хотел посмотреть именно недельный цикл. И как только закончились сборы – я прилетел в Казань. Я поражен открытостью и гостеприимством Леонида Викторовича и в целом всего клуба, мы провели много часов за разговорами, обсуждениями», — цитирует Мусаева телеграм-канал «Инсайдлар».

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