Ерохин назвал главных претендентов на победу в Российской Премьер-Лиге

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин назвал команды, которые будут претендовать на победу в Российской Премьер-Лиге.



«Результат нравится, в игре есть пока кое-какие вещи, над которыми нужно работать команде. Набрали на выезде 6 очков — это хорошо. Называют джокером или королём — это преувеличение. Нужно уходить в сторону от этих терминов. Каждый игрок в команде нужен ради того, чтобы команда выигрывала. У меня получилось два мяча забить «Ростову», завтра это сделает Артём Дзюба, Сердар Азмун или кто-то другой. В каждом сезоне кто-то будет выделяться. Всей командой мы добываем результат и добываем три очка. Было приятно выйти в стартовом составе в матче с «Ростовом», это воодушевило, спасибо тренеру, главное, что добились результата.



Претенденты на золото? «Динамо» хорошо усилились, ЦСКА на старте показывает неплохую игру. В «Краснодар» также пришли сейчас сильные футболисты. Сложно предсказывать, как будет дальше. «Локомотив» тоже есть в этом списке», — цитирует Ерохина «Матч ТВ».

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