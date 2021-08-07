Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола намерен посвятить победу в Суперкубке Англии погибшему сыну Баллака

Гвардиола намерен посвятить победу в Суперкубке Англии погибшему сыну Баллака
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет посвятить возможную победу в Суперкубке Англии погибшему сыну Михаэля Баллака. Ролик со словами наставника появился в «твиттере» Hayters TV.

«Он был другом моей семьи. Мы познакомились, когда я работал в Мюнхене. Эмилио был замечательным 18-летним парнем, очень образованным, но, к сожалению, в Португалии с ним произошёл трагический случай. Я хочу провести финал как можно лучше, постараться выиграть и посвятить победу ему. Эта победа будет для тебя, Михаэль, и для твоей семьи. Мне очень жаль», — сказал Гвардиола.

Напомним, бывший футболист сборной Германии и ряда европейских клубов Михаэль Баллак понёс потерю в семье. У экс-полузащитника погиб сын. 18-летний Эмилио лишился жизни в аварии квадроциклов минувшей ночью. Трагедия произошла в Португалии, недалеко от дома, принадлежащего Баллаку.

Новость по теме
У Михаэля Баллака погиб сын
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021