Гвардиола намерен посвятить победу в Суперкубке Англии погибшему сыну Баллака

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет посвятить возможную победу в Суперкубке Англии погибшему сыну Михаэля Баллака. Ролик со словами наставника появился в «твиттере» Hayters TV.
«Он был другом моей семьи. Мы познакомились, когда я работал в Мюнхене. Эмилио был замечательным 18-летним парнем, очень образованным, но, к сожалению, в Португалии с ним произошёл трагический случай. Я хочу провести финал как можно лучше, постараться выиграть и посвятить победу ему. Эта победа будет для тебя, Михаэль, и для твоей семьи. Мне очень жаль», — сказал Гвардиола.
Напомним, бывший футболист сборной Германии и ряда европейских клубов Михаэль Баллак понёс потерю в семье. У экс-полузащитника погиб сын. 18-летний Эмилио лишился жизни в аварии квадроциклов минувшей ночью. Трагедия произошла в Португалии, недалеко от дома, принадлежащего Баллаку.
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