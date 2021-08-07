«Ты изменил футбол». Тер Штеген обратился к Месси после ухода аргентинца из «Барселоны»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген обратился к нападающему Лионелю Месси после ухода аргентинца из каталонского клуба.



«Было приятно играть вместе с тобой все эти годы, переживать важные моменты. Хотя время от времени наши мнения расходились, мы всегда двигались в одном направлении. Каждый из нас рос как личность, преодолевая поражения и радуясь победам. Спасибо за это!



Ты вошёл в историю клуба и ты будешь настоящей легендой футбола, потому что достиг того, к чему другой игрок никогда не сможет приблизиться — ты изменил футбол. Я желаю тебе и твоей семье всегда наилучшего», — написал тер Штеген на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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