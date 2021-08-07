Дани Алвес, выигравший Олимпийские игры в составе Бразилии, завоевал 43-й титул в карьере

Бразильский защитник Дани Алвес завоевал 43-й титул в карьере на взрослом уровне. Он стал победителем Олимпийских игр в составе сборной Бразилии.
Алвес является самым титулованным футболистом в истории. В финале Олимпийских игр встретились сборные Бразилии и Испании. Матч завершился со счётом 2:1, победный мяч был забит уже в дополнительное время.
На 38-й минуте сборная Бразилии получила возможность пробить пенальти, но этот шанс не реализовал нападающий Ришарлисон. В компенсированное к первому тайму время бразильский форвард Матеус воспользовался передачей полузащитника Дани Алвеса и открыл счёт. На 61-й минуте равновесие восстановил нападающий Микель Оярсабаль, откликнувшийся на передачу полузащитника Карлоса Солера.
Встреча перешла в дополнительное время, которое получилось богатым на события. На 108-й минуте Малком переиграл вратаря соперника и принёс сборной Бразилии золотые медали, установив окончательный счёт.
- 7 августа 2021
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