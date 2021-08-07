Семак высказался о переходе Клаудиньо в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о нападающем Клаудиньо, который станет игроком питерцев после медобследования.

«Посмотрим на его форму. Он был в сборной Бразилии, умеет играть и в тройке, и в четвёрке полузащитников, и на позиции «десятки». В условиях лимита на легионеров футболист, умеющий играть на нескольких позициях — это плюс. Он не выступал за пределами Бразилии, так что важную роль сыграет вопрос его адаптации. Тогда мы решим, как правильно внедрить его в игру команды.



Нам нужны качественные игроки. Естественно, у нас есть видение, есть желание, но это одно, а возможности клуба — другое. Мы рады любому игроку, который может усилить команду, заменить ушедших. Пока рано говорить о других качествах. Мы знаем его по выступлениям на Олимпийских играх и надеемся, что он быстро адаптируется. Будем исходить из его сильных качеств и состояния наших игроков.

Возможен ли в «Зените» переход на схему с одним нападающим из-за Клаудиньо? Нам нужно правильно оценивать состояние наших игроков, ставить тех, кто лучше, и готов приносить пользу. Мы всё это увидим, конкуренция — это всегда хорошо, и она ещё никому не мешала», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».