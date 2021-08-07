Быстров — Азмуну: за полчаса делаете результат, а потом сигаретку закуриваете

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в телеэфире пообщался с форвардом Сердаром Азмуном после матча с «Краснодаром» (3:2).
«Очень важные три очка, это российское дерби, хорошо, что выиграли. Главное, что мы выполнили установку тренерского штаба, выиграли матч. Три победы подряд — будем дальше так играть и набирать очки», — сказал Азмун в эфире «Матч Премьер». Затем Быстров обратился к форварду и попросил его отвечать на вопросы на русском языке.
Быстров: Сердар, ты же хорошо говоришь по-русски, сколько можно нагружать переводчика?
Азмун: Конечно, малыш.
Быстров: Сколько можно смотреть на это: вы играете 30 минут, делаете результат, а потом сигаретку закуриваете и спокойненько доводите до победы? Можно добивать соперника?
Азмун: Нет, на самом деле это не так, мы с самого начала сконцентрированы на игре и стараемся добиваться результата. У нас качественные игроки, хорошо, что мы победили.
- 7 августа 2021
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