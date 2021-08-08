Игрок «Нижнего» терял сознание, Карпин смотрел на поражение «Спартака» с женой. Фото матча

В матче 3-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт в этой встрече был открыл уже на 4-й минуте. После углового защитник гостей Кирилл Гоцук с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот «Спартака». На 16-й минуте Алексей Козлов удвоил преимущество «Нижнего Новгорода». Прошла передача с фланга на голову Козлова, который был на дальней штанге без опеки, и Алексею оставалось лишь пробить мимо вратаря. На 86-й минуте Эсекьель Понсе отыграл один мяч. Понсе получил мяч на границе штрафной, сместился ближе к центру и пробил низом в дальний угол.
Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итог матча 3-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».
«Сегодня потеряли три очка, дали сопернику два мяча форы в первом тайме. Мы плохо начали игру, не хватило внимания и концентрации. Хотели отыграться, моментов было много, но не хватало в последних фазах атаки.
В чём проблема «Спартака», если не в психологии? Я не говорю, что проблемы не существует, но не хочу говорить, что потеряли три очка из-за них. Это звучало бы как оправдания. Ситуация вокруг клуба ненормальная, но внутри команды проблем нет. Нам не хватило спокойствия и вдохновения, футболисты люди, а не машины – сначала не хватило концентрации, после этого перехватили инициативу и взяли игру в свои руки», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Нижний Новгород» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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