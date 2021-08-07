Директор «Краснодара» раскритиковал работу комментаторов на матче с «Зенитом»

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян прокомментировал работу комментаторов на матче с «Зенитом» (2:3).
«Когда «комментатор федерального уровня» откровенно «топит» за одну команду, не замечает гол твоей команды, но говорит — «теперь «Зениту» нужно ещё один забивать», просто не замечает голевого момента на 92-й минуте, хочется спросить «Матч ТВ» — это правильно? А нашим болельщикам это за что?» — написал Фундукян в «твиттере».
В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счёт в матче с «Краснодаром» на 9-й минуте встречи. Вендел классной передачей разрезал оборону соперника, Азмун подхватил мяч, выскочил один на один и аккуратно пробил в нижний угол ворот. Затем полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил гол со штрафного в матче с «Зенитом», однако главный арбитр после видеопросмотра отменил взятие ворот. На 24-й минуте Эдуард Сперцян прострелил в штрафную, а Джон Кордоба поставил корпус, развернулся и пробил, сравняв счёт — мяч от ноги Ярослава Ракицкого влетел в нижний угол ворот.
Сердар Азмун забил свой второй гол в матче с «Краснодаром» на 35-й минуте матча. До Азмуна дошёл пас с фланга, и иранец сложным ударом из штрафной направил мяч под перекладину. Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин забил третий гол петербуржцев. На 44-й минуте Далер Кузяев в контратаке убежал по правому флангу и прострелил в штрафную, Ерохин подстроился и в касание пробил в ближний угол ворот. Защитник «Краснодара» Урош Спаич сократил отставание в счёте до минимума. На 76-й минуте прошла подача с углового, Михаил Кержаков потащил удар Юрия Газинского в упор, но Спаич подкараулил отскок и поразил полупустые ворота.
- 7 августа 2021
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