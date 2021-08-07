Донецкий «Шахтер» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Александрии»
Поделиться
На стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве завершился матч 3-го тура УПЛ. Донецкий «Шахтёр» принимал «Александрию». Матч неожиданно завершился победой гостей со счётом 2:1.
Все три мяча соперники забили ещё в первом тайме. На 6-й минуте Максим Третьяков открыл счёт и вывел «Александрию» вперёд. Вскоре Виктор Корниенко восстановил равновесие в счёте, но уже на 21-й минуте Кирилл Ковалец забил мяч, который стал в итоге победным.
«Шахтёр» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне. Клуб из Донецка, набрав 6 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице. От лидирующего «Днепра-1» «Шахтёр» отстаёт на одно очко. «Александрия» также набрала шесть очков, команда теперь занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ.
Комментарии
- 8 августа 2021
-
00:41
-
00:39
-
00:34
-
00:28
-
00:20
-
00:16
-
00:03
- 7 августа 2021
-
23:58
-
23:42
-
23:28
-
23:21
-
23:07
-
23:02
-
22:55
-
22:48
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:22
-
22:16
-
21:56
-
21:42
-
21:36
-
21:21
-
21:19
-
21:08
-
21:02
-
20:58
-
20:41
-
20:31
-
20:23
-
20:18
-
20:11
-
20:07
Партнерский контент