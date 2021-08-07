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Донецкий «Шахтер» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Александрии»

Донецкий «Шахтер» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Александрии»
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На стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве завершился матч 3-го тура УПЛ. Донецкий «Шахтёр» принимал «Александрию». Матч неожиданно завершился победой гостей со счётом 2:1.

Все три мяча соперники забили ещё в первом тайме. На 6-й минуте Максим Третьяков открыл счёт и вывел «Александрию» вперёд. Вскоре Виктор Корниенко восстановил равновесие в счёте, но уже на 21-й минуте Кирилл Ковалец забил мяч, который стал в итоге победным.

«Шахтёр» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне. Клуб из Донецка, набрав 6 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице. От лидирующего «Днепра-1» «Шахтёр» отстаёт на одно очко. «Александрия» также набрала шесть очков, команда теперь занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ.

Украина - Премьер-лига. 3-й тур
07 августа 2021, суббота. 19:30 МСК
Шахтёр Д
Донецк
Окончен
1 : 2
Александрия
Александрия
0:1 Третьяков – 6'   1:1 Корниенко – 15'   1:2 Ковалец – 21'
Комментарии
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