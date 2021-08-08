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Яка Бийол: «Динамо» становится сильнее с каждым сезоном. У ЦСКА впереди тяжёлая игра

Яка Бийол: «Динамо» становится сильнее с каждым сезоном. У ЦСКА впереди тяжёлая игра
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским «Динамо».

«У «Динамо» хорошая молодая команда, они становятся сильнее с каждым сезоном. Они здорово начали новый сезон, и впереди тяжёлая игра. Но каждый матч в лиге сложный. Как всегда, мы отдадим все силы для победы. Надеюсь, итоговый результат будет позитивным», — приводит слова Бийола пресс-служба ЦСКА.

Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» — ЦСКА состоится сегодня, 8 августа, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — ЦСКА.

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