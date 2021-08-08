Яка Бийол: «Динамо» становится сильнее с каждым сезоном. У ЦСКА впереди тяжёлая игра
Поделиться
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским «Динамо».
«У «Динамо» хорошая молодая команда, они становятся сильнее с каждым сезоном. Они здорово начали новый сезон, и впереди тяжёлая игра. Но каждый матч в лиге сложный. Как всегда, мы отдадим все силы для победы. Надеюсь, итоговый результат будет позитивным», — приводит слова Бийола пресс-служба ЦСКА.
Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» — ЦСКА состоится сегодня, 8 августа, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — ЦСКА.
Комментарии
- 8 августа 2021
-
10:54
-
10:44
-
10:41
-
10:29
-
10:25
-
10:06
-
10:00
-
09:52
-
09:49
-
09:49
-
09:38
-
09:30
-
09:23
-
09:14
-
08:25
-
06:47
-
06:26
-
04:29
-
04:08
-
03:50
-
03:31
-
02:41
-
02:27
-
01:52
-
01:23
-
00:55
-
00:41
-
00:39
-
00:34
-
00:28
-
00:20
-
00:16
-
00:03
- 7 августа 2021
-
23:58
-
23:42
Партнерский контент