«Химки» объявили о заключении контракта с хавбеком Давидяном

«Химки» на официальном сайте объявили о трансфере полузащитника Давида Давидяна. Срок действия контракта 23-летнего футболиста с подмосковным клубом не сообщается.



«Приветствуем Давида в «Химках» и желаем успешных выступлений в нашем клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы подмосковного клуба.



Давидян начал профессиональную карьеру в 2016 году в составе «Носты», после чего перешёл в московский «Арарат». В 2019 году полузащитник отправился в чемпионат Армении, где выступал за такие клубы, как «Арарат-Армения», «Арарат-Ереван» и «Алашкерт».

Сегодня, 8 августа, «Химки» сыграют с «Ростовом» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.