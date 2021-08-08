Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» объявили о заключении контракта с хавбеком Давидяном

«Химки» объявили о заключении контракта с хавбеком Давидяном
Комментарии

«Химки» на официальном сайте объявили о трансфере полузащитника Давида Давидяна. Срок действия контракта 23-летнего футболиста с подмосковным клубом не сообщается.

«Приветствуем Давида в «Химках» и желаем успешных выступлений в нашем клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы подмосковного клуба.

Давидян начал профессиональную карьеру в 2016 году в составе «Носты», после чего перешёл в московский «Арарат». В 2019 году полузащитник отправился в чемпионат Армении, где выступал за такие клубы, как «Арарат-Армения», «Арарат-Ереван» и «Алашкерт».

Сегодня, 8 августа, «Химки» сыграют с «Ростовом» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Новость по теме
«Ахмат» расторг контракт с Понсе по обоюдному согласию сторон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021